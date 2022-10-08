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Okullarda hayat kurtaran eğitim seferberliği

Okullarda hayat kurtaran eğitim seferberliği

Zamanında ve bilinçli yapılan ilk yardımın hayat kurtardığı gerçeğinden hareketle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda olabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olabilmek için öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi veriyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk yardım eğitimleri, 81 ilde bulunan uluslararası yetkinliğe sahip 83 merkezde veriliyor. İki gün süren ve uygulamalı ilk yardım eğitimlerinde genel ilk yardım bilgileri ile birlikte solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şok, bilinç durumu bozukları, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, donma, zehirlenme, böcek sokması, boğulma gibi pek çok başlıkta hayat kurtaracak müdahaleler öğretiliyor.

415 bin kişi eğitimden yararlandı

2019-2020 yılları arasında 55 bin 460 öğretmen, yönetici ve personel, yetkili ilkyardımcı sertifikası alırken 2022 yılı başından itibaren 10 ayda bu sertifikayı alan öğretmen ve yönetici sayısı 185 bine ulaştı. Proje kapsamında 20 bin veli ve 210 bin öğrenci de eğitimlerden yararlandı. Yıl sonuna kadar 500 bin okul yöneticisi ve öğretmenin, 500 bin de öğrencinin sertifika alması hedefleniyor.

Öğretmenlerin tümü eğitim alacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin günün büyük bölümünü okullarda geçirdiğine dikkati çekerek “Öngörülemeyen vakalarda hızlı bir şekilde müdahale etmek, okullarımızın çok daha sağlıklı güvenli ortamlar olması anlamında çok büyük öneme sahip. Bu önemin farkında olarak tüm öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi ilk yardım eğitiminden geçirmeyi hedefledik" diye konuştu.

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