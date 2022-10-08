Gaziantep'te 2 aylık bebek bıçaklanmış halde bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı
Dün Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. 2 aylık bebek evde bıçaklanmış annesi de yanında baygın halde bulundu. Ekiplerin başlattığı çalışmada korkunç gerçek ortaya çıktı. Bebeğin katili annesi çıktı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde dün 2 aylık bebek M.Ş'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Gözaltına alınan anne N.Ş. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
N.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, cinayeti işlediğini, olayın ardından bıçakla kolunu yaraladığını itiraf ettiği öğrenildi.
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Foto Galeri Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu