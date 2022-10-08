BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te 2 aylık bebek bıçaklanmış halde bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te 2 aylık bebek bıçaklanmış halde bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı

Dün Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. 2 aylık bebek evde bıçaklanmış annesi de yanında baygın halde bulundu. Ekiplerin başlattığı çalışmada korkunç gerçek ortaya çıktı. Bebeğin katili annesi çıktı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde dün 2 aylık bebek M.Ş'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Gözaltına alınan anne N.Ş. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

N.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, cinayeti işlediğini, olayın ardından bıçakla kolunu yaraladığını itiraf ettiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Foto Galeri Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Peugeot 308'de sıfır faizli kredi avantajı
Yeni Peugeot 308'de sıfır faizli kredi avantajı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Kandil gecesi camiye gidip vatandaşlara küfürler yağdıran kadın gözaltına alındı
Kandil gecesi camiye gidip vatandaşlara küfürler yağdıran kadın gözaltına alındı
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Devlet Bahçeli'den başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine destek
Devlet Bahçeli'den başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine destek
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Babacan seçim tarihine işaret etti
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Babacan seçim tarihine işaret etti
Çocuğunuz grip mi, korona mı? İşte anlamanızın yolu
Çocuğunuz grip mi, korona mı? İşte anlamanızın yolu
Kız önce yurdunun önünde yapmıştı! O sapık yakalandı daha önce de...
Kız önce yurdunun önünde yapmıştı! O sapık yakalandı daha önce de...
Kabarmayan keke son! Kekin kabarması için ne yapmak gerekir işin sırrı burada!
Kabarmayan keke son! Kekin kabarması için ne yapmak gerekir işin sırrı burada!
ÇAYKUR personelinin maaş promosyonuna zam geldi! İşte yeni rakam
ÇAYKUR personelinin maaş promosyonuna zam geldi! İşte yeni rakam