Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu
GAZİANTEP'ten son gelen haber kan dondurdu. Şahinbey ilçesinde bir evde 2 aylık bebek bıçaklanmış halde ölü, annesi ise yanında baygın halde bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Gaziantep'te iki aylık erkek bebek annesiyle bulunduğu evde bıçaklanarak öldürülürken, annesi ise yaralı halde bulundu. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba göz yaşı döktü. Olayın zanlı yada zanlılarını bulmak için çalışma başlatıldı.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Şekeroğlu (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun ise yaralı olduğunu belirledi.
Olay sonrası yaralı anne sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı.