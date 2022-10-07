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Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu

GAZİANTEP'ten son gelen haber kan dondurdu. Şahinbey ilçesinde bir evde 2 aylık bebek bıçaklanmış halde ölü, annesi ise yanında baygın halde bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu

 Gaziantep'te iki aylık erkek bebek annesiyle bulunduğu evde bıçaklanarak öldürülürken, annesi ise yaralı halde bulundu. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba göz yaşı döktü. Olayın zanlı yada zanlılarını bulmak için çalışma başlatıldı.

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Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Şekeroğlu (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu

2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun ise yaralı olduğunu belirledi.

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Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Olay sonrası yaralı anne sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı.

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