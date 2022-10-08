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Yeni Peugeot 308'de sıfır faizli kredi avantajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni Peugeot 308'de sıfır faizli kredi avantajı

Peugeot Türkiye, ekim ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için özel fırsatlar sunuyor. Ekim ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor

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Peugeot Türkiye, ekim ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor.

Peugeot'un hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler 150 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot "i-Cockpit® ve Night Vision"la, 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 150 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler 50 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faiz veya 70 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Peugeot 508, 120 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 180 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Peugeot'dan ticari araçlarda da sıfır faizli kredi fırsatı

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarıma sahip Peugeot Rifter'a, ay boyunca 90 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor. Peugeot'un diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 100 bin TL'ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 140 bin TL'ye kadar 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.

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