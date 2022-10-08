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Murat Yıldırım ilk kez baba oldu işte kızına verdiği isim!

Murat Yıldırım ilk kez baba oldu işte kızına verdiği isim!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, ilk kez baba olma duygusunu tattı. Faslı Iman Elbani'yle 2016'da evlenen başarılı oyuncu Murat Yıldırım, kız bebeğini kucağına aldı. Anne-baba olmanın keyfini çıkaran ünlü çiftten İman Elbanı, Murat Yıldırım'la fotoğraf paylaşarak kızlarına verdikleri ismi de takipçileriyle paylaştı.

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2016'da Faslı İman Elbani'yle hayatını birleştiren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, ilk kez baba oldu. Ünlü çiftin 6 yıldır beklediği hayali gerçek oldu. Baba olmanın sevincini yaşayan ünlü isim, sosyal medyadan duygularını paylaştı. 

Teşkilat dizisinde rol alan Murat Yıldırım, sevincini paylaştığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz"

Kızlarına Miray adını verdi

İman-Murat Yıldırım çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ve ismi de hayranları tarafından çokça araştırılıyor ve merak ediliyordu. Çift, paylaşımlarıyla takipçilerinin merakını da gidermiş oldu. Ünlü çift kızlarına Miray adını verdi. 

Murat Yıldırım kimdir?

13 Nisan 1979 Konya doğumlu olan Murat Yıldırım'ın anne ve babası Mardinlidir. Ailesi Kürt ve Arap kökenlidir. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Kız istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye sokmuştur. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kuran göndermiştir.

MURAT YILDIRIM DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2005      Organize İşler   

2006      Araf       Cenk     

2009      Güz Sancısı          Behçet

2014      Kırımlı   Sadık Turan

2015      Kocan Kadar Konuş         Sinan Ünver      

2016      Kocan Kadar Konuş: Diriliş            Sinan Ünver      

2017      Sonsuz Aşk         Can Tüzmen     

2017      Ayla       Üsteğmen Mesut           

2017      İlk Öpücük          Hakan Taşyapar

2018      Scorpion              Yassir   

2020      Mako    Murad 

1999      Ayrılsak da Beraberiz                    

2003      Hayat Bilgisi                       

        Patron Kim?             

        Ölümsüz Aşk                           

2004      Bütün Çocuklarım            Mesut 

        Büyük Yalan              Okan    

2006-2007           Fırtına   Ali          

2007-2009           Asi          Demir Doğan    

2009      Ey Aşk Nerdesin         Polis

2010-2011    Aşk ve Ceza        Savaş Baldar      

2012      Suskunlar       Ecevit Oran       

2016      Gecenin Kraliçesi      Kartal Sakallıoğlu

2020-2021           Ramo    Ramazan Kaya (Ramo)

2021      Aziz        Aziz Payidar

Iman Elbani kimdir?

Faslı olan İman Elbani 1987 yılında doğdu. 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçildi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra’da eğitim aldı. Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti 2016’da evlendi.

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