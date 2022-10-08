Çocuklarınız artık 'pırasa yemem' demek yerine bu yemeği isteyecek!

Pırasa, oldukça faydalı bir sebze olarak biliniyor ve yetişkinler tarafından sıklıkla tüketiliyor. Ancak çocuklar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Genellikle yapılışı dolayısıyla tadının sevilmediği pırasa yemeğini, şimdi tarifini verdiğimiz şekilde yaparsanız hem siz, hem çocuklarınız afiyetle tüketecek.

4 sap büyük boy pırasa

2 adet orta boy havuç

1 adet küçük boy soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Pırasa yemeği yapılışı:

Pırasa yemeği için; 4 sap büyük boy pırasanın ilk katlarını soyup, güzelce yıkayın. 2 parmak kalınlığında verev şeklinde kesin. Pırasaları seçerken kabuklarının kalın olmamasına dikkat edin. 2 adet orta boy havucun da kabuklarını soyup, halkalar halinde kesin.

Ardından geniş bir tencere içine 5 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Üzerine 1 adet küçük boy ince ince doğranmış soğan ekleyip, 1 dakika kavurun. Sonrasında 1 yemek kaşığı kadar domates salçası koyup, 2 dakika kadar kavurun. Halkalar halinde kestiğiniz havuçları da ilave edin. 2 dakika kadar daha kavurun.

Son olarak tencere içine verev şeklinde kestiğiniz pırasaları koyup, 2-3 kere karıştırın. Pırasaların üzerlerine çok fazla çıkmayacak kadar sıcak su, damak tadınıza göre tuz ve tercihe göre az miktar toz şeker koyup, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Pırasa yemeğini hafifçe yumuşayana kadar pişirin.

Ardından tencerenin kapağını açın. Pırasa yemeğinin üzerine 1 yemek kaşığı pirinç serpiştirip, hafifçe karıştırın. Kısık ateş üzerinde pirinçler şişene kadar yemeği pişirmeye devam edin.

Pırasa yemeği piştikten sonra Ocaktan alıp, 5 dakika dinlenmeye bırakın. Ardından servis edebilirsiniz.

Pırasa yemeği ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 10 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik pırasa yemeği için geçerlidir.