Erdoğan'dan Balıkesir'de net faiz mesajı! Kimse akıl vermesin faiz inmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin" dedi.

Abone ol

Geniş güvenlik önlemleri ile havaalanından çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen binlerce vatandaş ile buluşmak için Kuvayi Milliye Meydanı'na hareket etti.

Erdoğan'ı Balıkesir'de coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Erdoğan, havaalanından çıkışta kendisini karşılayan bando, mehteran ve tülütabakları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti. Enflasyon ve faize değinen Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu ne muhteşem bir katılım, Balıkesir bugün bir başka gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Sandıklardan inşallah Cumhur İttifakı ile yürümeye var mıyız? Bugün önce toplu açılış törenimizi gerçekleştirecek ve ardından da partimizin genişletilmiş il toplantısına katılacağız. Bugün yatırım bedeli 37 milyar lirayı geçen projelerin açılışını yapıyoruz.

İhracat 250 milyar dolara çıktı

Durmak yok yola devam, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı patlatacağız. Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken artık 250 milyar dolara çıktı. Burası kasaba devleti değil, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz, onlar daha adaylarını bulamadılar.

"Küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt seviyede tutuyoruz"

Türkiye 100 yılına giden yolu da inşa edeceğiz. Sizler Türkiye'yi eski yoklukların dönemine çevirmek isteyenleri biliyorsunuz. Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun, başımızın üzerinedir. Biz tüm insanlarımızı Allah için seviyoruz. Dünya en zorlu dönemini yaşıyor, güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın etkilediği ekonomik sıkıntılar daha köklü sorunlar oluşturmaya başladı. Bu durumlar ülkemizi de etkiliyor. Bu süreci çok önceden gördük ve aldığımız tedbirler sayesinde küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt seviyede tutuyoruz. Sağlık sistemimizin gücü sayesinde salgın döneminde böyle bir misyon üstlendik. 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek.

"Bizim sıkıntımız yok"

Bizim ekonomide uygulamalarımızı birileri yerden yere vuruyordu sonra küresel ekonominin tüm önemli kurumları bizi teyit eder açıklamalar yapmaya başladı. Biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk. Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok. Gelişmiş ülkelerin güvenliklerini tehdit eden birçok sorun pusuda bekliyor. Biz ise yatırım, istihdam ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme programımızı uyguluyoruz. İstihdamda 31 milyona dayandık.

"Enflasyon tüm dünyanın sorunudur"

Karadeniz'de artık sondaj gemilerimiz var mı? Eskiden nereden böyle sondaj geminiz olacak. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Doğal gazımızı çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın. Ülkemizi güçlendirecek ne varsa hepsini azimle yürütüyoruz. En büyük sorunumuz, enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında açtığı sıkıntılardır. Esasen enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Hayat pahalılığı konusunda gözümüzü kapatmadık, yük paylaşan bir anlayışla tartışma erdemini ortaya koyduk. İnsanlarımızın kayıplarını telafi edecek tedbirleri alıyoruz. Bu erdemden yoksun belli kesimler ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor. Birileri de devleti ve milleti soymaya kalkışıyor. Hükümete geldiğimizden beri vesayet güçleriyle mücadele ettik.

"Gabar'da Cudi'de Tendürek'te artık inler tamamen boşaltıldı"

Gabar'da Cudi'de Tendürek'te artık inler tamamen boşaltıldı. Bunların seslerini duyuyor musunuz? Çünkü askerimiz, polisimiz hep birlikte verdikleri mücadele ile terör örgütlerini çökertti. Artık yaylalarda benim vatandaşımız istediğini yapabiliyor. Darbecilere sokakları bu anlayışla dar ettik. Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik.

"Faiz her geçen ay inmeye devam edecek"

Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.