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AK Partili Jülide Sarıeroğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması: 'Güçlü artış olacak'

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Partili Jülide Sarıeroğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması: 'Güçlü artış olacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “Asgari ücret ile ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırıkkale'de düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 80 maddelik torba kanunun sevk edildiğini ifade eden Sarıeroğlu, tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacak düzenlemeleri yapacaklarını belirtti.

Dönem şartlarına göre asgari ücrette güçlü artışların yaşanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, "Bütçe sürecinden sonra da yine emekçilerimizin başta 'EYT' olmak üzere sözleşmelilerin kadro konusu olmak üzere arkasından asgari ücretimizin yine o dönemki şartlar değerlendirilerek asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın; kaldı ki asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları etkilemiyor. Sosyal yardımlar başta olmak üzere engelli aylıkları, evde bakım aylıkları, yaşlı aylıkları ve her alanı etkiliyor. Bütün işyerlerindeki ücret skalalarını da bu tip artışa etki eden bir sosyal denge ücretidir aslında. Bu anlamda asgari ücret ile ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak" dedi.
Sarıeroğlu, 84 milyon vatandaş için Türkiye'nin geleceği için güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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