Sevim Emre filtre yapayım derken Arda'yı harcadı fotoğrafı görenler gülümsedi!

Arabesk müziğin öncü isimlerinden Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, eski futbolcu Arda Turan'la fotoğrafını paylaştı. Ancak Emre, Instagram filtresini fazla kaçırınca olanlar oldu. Emre, filtre uyguladığı fotoğrafta Arda Turan'ı da yaktı. Sevim Emre'nin fotoğrafına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

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Sosyal medyada fotoğrafları daha iyi hale getirmek için kullanılan filtrelerden ünlü isimler de sıkça faydalanıyor. Filtre ya da photoshop yapmak isterken bazı isimler kurban olabiliyor. Eski futbolcu Arda Turan da filtre kurbanı olan isimler arasına girdi. Emre'nin paylaşımını gören kullanıcılar fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Sosyal medyanın dilinde

Arda Turan'la fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre filtrenin ayarını fazla kaçırdı. Usta şarkıcının eşi Sevim Emre paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyanın diline düştü. Arda Turan'a denk gelen mor far görenleri güldürdü.

Arda Turan filtreden nasibini aldı

Sevim Emre ile fotoğraf çekilen eski futbolcu Arda Turan filtreden nasibini aldı. Gözüne mor far sürdüğü gibi görülen Turan'ın bu karesini görenler kahkahalara boğuldu.

İşte Sevim Emre'nin o fotoğrafı...

Sevim Emre kimdir?

Aslen Eskişehirli olan Sevim Emre, 2 Temmuz 1944 tarihinde dünyaya geldi. 1963 yılında Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada, birinci olmayı başardı. Bu birincilik ardından Türkiye’yi Beyrut’ta temsil etti. Avrupa dördüncü güzeli seçildi.

Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre, sinema kariyerine hızlıca adım attı. Sevim Emre, ilk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşadı.

Azize Gencebay’dan boşanan Orhan Gencebay, Sevim Emre’yi kendine hayat arkadaşı olarak seçti. 1974 yılından bu yana birlikte olan ünlü çift beraberliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyorlar. Oğlu Altan Gencebay halen Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir.

Orhan Gencebay kimdir?

4 Ağustos 1944, Samsun doğumlu olan Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir.