Bu huyları varsa derhal uzaklaşın! İşte erkeklerin olgunlaşmadığının kanıtı

Partneriniz veya eşiniz, sizin bir hayat arkadaşınız olduğu için acısıyla tatlısıyla her şeyi onunla paylaşırsınız. Ancak karşınızda olgunlaşmamış birisi varsa hayat tam anlamıyla işkenceye dönebiliyor. İşte erkeklerde olgunlaşmama durumunu gözler önüne seren bazı belirtiler...

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İlişkileri ve evlilikleri sorunsuz yürütebilmek her durumda sandığınız kadar basit olmaz, hatta bazen oldukça zorlayıcıdır. Özellikle hala çocuk gibi davranan ve asla büyümeyen bir eşiniz varsa, ilişkideki tüm yük ve sorumluluk sizin sırtlanmanızı bekliyor olabilir. Bir bakıma evliliğinizi veya ilişkinizi idare eden taraf siz olmuş olursunuz. Bu durumda evliliği idare edebilmek ve eşinizle iletişim kurabilmek bir hayli zorlaşır. Eşinizin hiç büyümediğini, hala olgunlaşamadığını gösteren o en belirgin davranışları sizler için bir araya getirdik.

İşte erkeklerin davranışlarına göre olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamanın yolları...

Sorumsuzdurlar

Eşiniz evliliğiniz konusunda ve ona ait olan diğer tüm işler konusunda sorumsuzca davranır. Evlilikteki görevlerinin farkında değildir. Sürekli gereksiz ve çocukça sorunlar çıkarır. Sorumluluklarının bilincinde olmadığı için her şeyi sizin halletmenizi bekler ve bütün yükü sizin üzerinize yıkmaya çalışır. Böylece sadece sizin mücadelenizle ilerleyen ve bıraktığınızda düşecek olan sağlıksız bir evlilik ortaya çıkar.

Bahaneleri bitmez

Çocuk gibi davranan erkeklerin çoğu zaman bir bahaneleri olur. Yaptıkları kötü davranışları ile haklı çıkarmaya çalışırlar. Her zaman haklı olduğunu size göstermek için türlü bahanelerle sizi ikna etmeye çalışırlar. Önemli olmayan bahanelerle yaptıkları hataların üstünü örtmeye çalışırlar. Çocuk ruhlu olan bu erkeklerle anlaşabilmek ve iletişim kurabilmek oldukça zor ve çekilmezdir.

Kötü para yönetimi

Eşinizin sürekli maddi sıkıntılar içerisinde olması onun asla büyümediğinin ve iş konusunda da sorumsuz davrandığının bir göstergesidir. Belli bir noktadan sonra herkes mali açıdan sorumludur, ancak kocanız mali durumunu halledemez, parasını yönetemez ve kazandığından fazlasını harcarsa o zaman aranızda ciddi çatışmalar başlayabilir. Bu durumda onunla ciddi bir şekilde konuşma yapmanız gerekir. Tabi anlayabilirse...

Güvenilmezdirler

Eşiniz bir erkek çocuğu gibi davrandığında hiçbir işiniz için ona güvenemediğinizi ve bir şeyleri emanet edemediğinizi fark edersiniz. Onun güvenilmezliği, seçimlerinizi ve kararlarınızı sorgulamanıza yol açar.

Patavatsızlıkları bitmez

Eşiniz veya partneriniz nerede nasıl konuşması gerektiğini bilmiyorsa muhtemelen henüz büyümeyen bir çocuktur. Olgunlaşabilmiş bir erkek, bulunduğu ortamdaki havayı iyi bir şekilde anlar ve nasıl konuşması, nasıl konuşmaması gerektiğini bilir. Partneriniz ne zaman ne söyleyeceğini bilmiyorsa, bu konuda ciddi bir eğitime ihtiyacı olabilir.