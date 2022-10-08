BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53
HABER /  GÜNCEL

Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda

Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda

Batman'da esnaf ziyareti yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

Abone ol

Batman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret etti. Bakan Nebati, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve protokol tarafından karşılandı.

Bakan Nebati, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’tan kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esnafı ziyaret etti

Nebati, Valilik ziyaretinden sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. AK Parti'li gençler Bakan Nebati'yi meşale, erbane ve Kürtçe şarkılar eşliğinde karşıladı. AK Parti il teşkilatı ziyaretinden sonra Batman Gülistan Caddesi'ne giden Bakan Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Nebati, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra çocuklara hediyeler dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Esnafımızı rahatlatacak paket yolda, Cumhurbaşkanımız açıklayacak"

Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.

Bakan Nebati’ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama
İzmir’de doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin'den flaş hamle!
Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin'den flaş hamle!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti! Macron'dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti! Macron'dan açıklama geldi
Tüm mavi gözlülerin atası aynı kişi mi? Bilim dünyasından şok eden araştırma!
Tüm mavi gözlülerin atası aynı kişi mi? Bilim dünyasından şok eden araştırma!
İbrahim Kalın: Putin büyük bir anlaşma yapmak istiyor
İbrahim Kalın: Putin büyük bir anlaşma yapmak istiyor
Kablosuz kulaklıklardaki büyük tehlike! Bunları okuyunca çıkarıp atacaksınız
Kablosuz kulaklıklardaki büyük tehlike! Bunları okuyunca çıkarıp atacaksınız
Bakan Soylu: Talimatımdır! Bulduğunuz an ayaklarını kırın
Bakan Soylu: Talimatımdır! Bulduğunuz an ayaklarını kırın
Bu huyları varsa derhal uzaklaşın! İşte erkeklerin olgunlaşmadığının kanıtı
Bu huyları varsa derhal uzaklaşın! İşte erkeklerin olgunlaşmadığının kanıtı
Kraliyet ailesindeki yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! O senin yengen!
Kraliyet ailesindeki yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! O senin yengen!