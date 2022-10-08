Valerien Ismael'in galibiyet yorumu: Daha kolay olabilirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor galibiyetini değerlendirdi.

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Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor galibiyetini değerlendirdi.

"Daha kolay olabilirdi"

Ismael, "Zor bir maçtı. Rakipten ötürü değil zeminden ötürü zor maçtı. Daha da fazla gol atmamız lazım. Mesela, 4-0 olabilirdi. Daha kolay olabilirdi." ifadelerini kullandı.

"1 kişi eksik oynadık diyebilirim"

Maçta sakatlanan oyuncuları hakkında konuşan Fransız teknik adam, "Maç içerisinde Saiss sakatlandı, yerine giren Emrecan sakatlandı. Bu sakatlık işimizi zorlaştırdı. 1 kişi eksik oynadık diyebilirim. Gösterdiği mantalite çok kıymetli. Bu durumdan ötürü zorlandık. 3 puandan ötürü mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Zor bir maçtı ama rakipten değil, zeminden, atamadığımız gollerden." dedi.

"Kulübemiz bugün daha zengindi"

Sakatlanan futbolcuların takıma geri döndüklerini söyleyen Ismael, "Kulübemiz bugün daha zengindi. Herkes yavaş yavaş geri dönüyor. İki stoperimizin sakatlanması, başka bir futbolcu için şans doğuracak. Sakatlananların yerine oyuncu koyacak kalitemiz ve kadro derinliğimiz var. Özellikle stoper pozisyonunda bu derinlikten bahsedebiliriz." ifadelerini kullandı.