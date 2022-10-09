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Akaryakıt zamları vatandaşı düşündürüyor! 30 liraya dayanacak

Akaryakıt zamları vatandaşı düşündürüyor! 30 liraya dayanacak

Son 4 günde 3 kez zam gelen akaryakıt fiyatları bir kez daha artacak. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak ve zammın ardından motorinin fiyatı İstanbul'da 28,54'ü, İzmir'de ise 28,68'i görecek.

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Brent petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yükselişe geçti. Eylül ayının son haftasında olan 80 dolar seviyesinde bulunan brent petrol, 100 dolar sınırına ulaşarak 98 dolara kadar çıktı. Bu gelişme sonrası akaryakıta yeni bir zam daha göründü.

Motorine zam geliyor

Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Böylece son 1 haftada 4 kez zamlanan motorinin fiyatı 5 lira 41 kuruş artmış olacak.

Motorinin litresi kaç lira olacak

Gelecek zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 28 lira 54 kuruşa, Ankara'da 28 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 28 lira 68 kuruşa çıkacak

Zamlar üst üste geldi

Son bir haftada akaryakıta üst üste gelen zamlarla fiyatlar sürekli değişti. 5 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş, 6 Ekim'de motorine 1 lira 39 kuruş, benzine 74 kuruş, 8 Ekim'de ise motorine 1 lira 54 kuruş zam gelmişti.

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