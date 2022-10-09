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Ankara’da boşanma aşamasındaki koca eşini ve çocuklarını öldürüp kendisi astı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara’da boşanma aşamasındaki koca eşini ve çocuklarını öldürüp kendisi astı

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde bir kişi uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarını bıçaklayarak öldürerek yaşamına son verdi.

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Olay, saat 24.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Kapıyı kırarak eve girdi

İddialara göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, eşi ve çocuklarının bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırarak eve girdi.

Eşi ve çocuklarını bıçaklayarak öldürdü

Eve giren kişi eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, erkeğin önce eşini sonrasında ise 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendini astığını belirledi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Şahsın, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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