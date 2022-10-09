Erkek bebek bekleyen Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinden sokak ortasında şaşırtan itiraf

2017 yılında nikah masasına oturan çift, ikinci çocuklarını heyecanla bekliyor. Mutlu çiftin oğulları Karan 2019'da dünyaya gelmişti. Çift, ikinci bebek müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ''çifti geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Nişantaşı'nda el ele görüntülenen Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, muhabirlerle sohbet etti. İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan ikili, "Karan'ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız" dedi.

''Çok yoğunum''

Özçivit, muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmadı. "Bugün tatildi. Fahriye ile dışarı çıkalım dedik. Uzun zaman sonra geziyoruz. Çok yoğun bir tempodayım. Çok vaktim olmuyor. Bir günlük boşluğu da elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

''Ailece çok heyecanlıyız''

Evcen, muhabirlerin, "Bu durumdan memnun musunuz?" sorusuna, "Benim bu aralar bol bol zamanım olduğu için memnun değilim. Şaka bir yana Burak her fırsatı olduğunda zaman ayırıyor, o yüzden bir sorun yok. Benim hamilelik sürecim gayet güzel geçiyor. Dinleniyorum bol bol... Karan’ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız" şeklinde yanıt verdi.

Oyuncu, gazetecilerin, "Burak Bey süper baba olma yolunda ilerliyor!" yorumuna gülerek, "Evet, gerçekten öyle. Sağ olsun" dedi.

Hayranlarıyla fotoğraf çektirdiler

Ünlü çiftin hayranları, Nişantaşı’nda onları rahat bırakmadı. İkili, yürümekte zorluk çekti. Hayranları Evcen ve Özçivit ile fotoğraf çektirebilmek için adeta sıraya girdi.

Sevenlerini kırmayan çift, bir vatandaşın, "Türkiye’nin en güzel çifti" diyerek seslenmesine ise, "Çok sağ olun" diyerek karşılık verdi.

Dedikodulara ateş püskürdü

Fahriye Evcen- Burak Özçivit çifti 9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen aylarda çıkan "ayrılık" haberlerine isyan etmişti. Evcen'in kayınvalidesi ile tartıştığı ve evi terk ettiği ileri sürülmüştü. Çift, iddialar karşısında suskun kalmamıştı. Özçivit ve Evcen, paylaştıkları fotoğrafa, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın! Herkese sevgiler." notunu düşmüştü.

Yeni ev aldılar

Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti Bodrum'da aldıkları yeni evlerini gezerken kuzenleriyle çekilmiş olduğu karnı burnunda pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Bebeklerine kavuşacağı günü iple çeken ünlü oyuncu belirginleşen karnıyla paylaşımı birçok sosyal medya kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.Ünlü çift, Bodrum'da satın aldıkları evin iç mekan dekorasyonu için görüşme yaptı. Oğulları Karan'ı da yanlarında getirdi.