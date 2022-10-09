Lütfü Türkkan’la aynı fotoğraf karesine girmeyi reddetti AK Partili Katırcıoğlu'ndan açıklama geldi

KOCAELİ'de gerçekleşen bir programa katılan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, geçtiğimiz aylarda şehit yakınlarına küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la aynı fotoğraf karesine girmeyi reddederek tepki gösterdi.

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Kocaeli’de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi.

Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalar yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimine Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun katılmaması dikkat çekti.

Katırcıoğlu’nun şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahısla aynı kareye girmek istemediğini söyleyerek Lütfü Türkkan’ın yer aldığı karede olmayı reddettiği öğrenildi. Öte yandan, program boyunca Katırcıoğlu’nun Türkkan ile hiç aynı masada oturmadığı görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Şehit yakınına küfür ettiği için özellikle aynı kareye girmedim. Bu Anadolu toprağını bize vatan yapan her bir şehidimiz bizim önemli değerimizdir. Şehitlerin ailesi bize emanettir. Şehitlerimiz bizim kutup yıldızımızdır. Onlara gelecek her olumsuz söze, hakarete ve özellikle küfre karşıyız. Bununla ilgili duruşumuz ve tavrımız nettir. STK ortamı olması sebebiyle orada kavga ortamı oluşsun istemediğim için konuşmak istemedim. Çok ağır şeyler söyleyebilirdim ama bizim siyasi terbiyemiz izin vermedi. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz” dedi.