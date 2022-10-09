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CHP'li eski milletvekili Ensar Öğüt: Kılıçdaroğlu hafız bütün Türkler Alevidir

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi. Öğüt, "Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor" dedi.

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Katıldığı canlı yayında CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi. Öğüt, "İnanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." ifadelerini kullandı. Öğüt, iddialarını daha da ileri götürerek bütün Türklerin Alevi olduğunu öne sürdü.

CHP tarafından fonlanan televizyon kanalı KRT TV canlı yayınına konuk olan CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu iddia etti. Kimsenin bilmediği ve henüz doğruluğu bilinmeyen iddiaya göre Kılıçdaroğlu meğer hafızmış(!).

"Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor"

Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Başkanı olduğu dönemde umreye gittiğini belirten Öğüt, "İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." dedi.

"Bütün Türkler alevidir" iddiası

"Bu kadar mütevazı bir insan namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor." ifadelerini kullanan Öğüt, "Alevi diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Aleviler Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu Müslümanlar ibadetini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar." diye konuştu.

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