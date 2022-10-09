Polise tekme atıp küfürler savurdu! Kağıthane'de kadın sürücü ortalığı karıştırdı
KAĞITHANE'de kadın sürücü ortalığı karıştırdı. Önce 2 araca çarpan kadın sürücü ters yönden girdiği kavşakta bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçlarına çarptığı vatandaşlara saldıran kadın, olay yerine gelen polislere küfürler savurup tekme atmaya çalıştı. Olaydan yansıyan görüntüler pes dedirtirken 'alkol' gerçeği emniyette ortaya çıktı.
Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 33 B 4700 plakalı aracıyla seyreden Yağmur B., cadde üzerinde park halinde bulunan 34 EGB 28 ve 34 FLP 356 plakalı araçlara çarptı.
Ardından kadın sürücü hızla kaçmaya başladığı esnada kavşağa tersten girdi. Bir süre seyreden kadın sürücü, Mehmet Cevat B. idaresindeki 34 FED 137 plaka araçla kafa kafaya çarptı.
Kazanın ardından araçlar hareket edemez hale gelince kadın sürücü araçtan inerek, aracına çarptığı vatandaşlara fiziki ve sözlü olarak hakaretler ederek saldırmaya başladı.
Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadınla konuşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.