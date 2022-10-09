Özgür Demirtaş'ın Fatih Sultan Mehmet hayranlığı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş yıllar önce Fatih Sultan Mehmet Han hakkında yaptığı bir bir değerlendirmesini bugün sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaştı.

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Ekonomi mesajlarıyla öne çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu kez yıllar önce bir programda ‘Fatih Sultan Mehmet Han’ hakkında yaptığı bir değerlendirmesini sosyal medya hesaplarından bir kesit halinde paylaştı.

“Hayal edin bugün şu kapıdan Fatih Sultan Mehmet Han girsin…” diye sözlerine başlayan ekonomist Özgür Demirtaş, “Etrafından bilim insanlarını eksik etmiyor, etrafındaki insanları sadakatine göre değil, liyakata göre seçiyor.” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın matematik dehası olduğuna dikkat çeken Özgür Demirtaş, “İstanbul'u fethederken kullanılacak topları teknik çiziminde yer alacak kadar matematik biliyor. Bu kişi, 1453 yılında 6 tane dil biliyor.” ifadelerini kullandı.

Sultan Fatih’e övgüler dizen Özgür Demirtaş konuşmasının devamında şunları söylüyor:

“Kapıdan şu anda Fatih Sultan girse ben size ne olacağını söyleyeyim. Çok büyük bir ihtimalle ya bugün dünyanın en önemli bilim insanlarından biri olurdu ya dünyanın en önemli şirketlerinden birinin CEO'su olurdu ya dünyanın en önemli girişimcilerinden biri olurdu. Ama ne olursa olsun bugünün koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapan kişi olurdu. O yüzden İstanbul'u aldı, başkası alamadı.”