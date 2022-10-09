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Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan 25 Ekim uyarısı: Bardağı taşıran son damla olabilir

Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan 25 Ekim uyarısı: Bardağı taşıran son damla olabilir

Türkiye'den de görülebilecek 25 Ekim'deki güneş tutulması "depreme neden olur mu" sorusunu gündeme getirdi. 17 Ağustos depremi öncesinde de güneş tutulması yaşandığını hatırlatanlara yanıt veren Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, "Bardağı taşıran son damla olabilir" dedi.

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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de Türkiye'den de görülecek güneş tutulmasının fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceğini değerlendirdi.

"Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diye sözlerine başlayan Prof. Görür, "Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir" dedi.

Faylar aşırı stres biriktirmiş ise

Prof. Görür, "Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" dedi.

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