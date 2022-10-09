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Tarlada çalışırken tesadüfen buldu Milas halkı bunu konuşuyor ne çıkarsa devletin olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Tarlada çalışırken tesadüfen buldu Milas halkı bunu konuşuyor ne çıkarsa devletin olacak

MUĞLA'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde bir tarlada 2 bin 400 yıl önce yapıldığı değerlendirilen oda mezar bulundu. Mezarı bulan tarla sahibi Ahmet Baki Karabacak, "Mezarın içinden ne çıkar bilmem ama ne çıkarsa çıksın devletin olacak" dedi.

Tarlada çalışırken tesadüfen buldu Milas halkı bunu konuşuyor ne çıkarsa devletin olacak

Milas’ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi’nde Fatma Özyiğit'e ait tarlayı ekip biçen Ahmet Baki Karabacak, tarlanın yola yakın kısmında büyük bir taş olduğunu fark etti. 

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Tarlada çalışırken tesadüfen buldu Milas halkı bunu konuşuyor ne çıkarsa devletin olacak

Taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntı olduğunu fark eden Karabacak, Milas Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

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Tarlada çalışırken tesadüfen buldu Milas halkı bunu konuşuyor ne çıkarsa devletin olacak

Mezarın he zaman açılacağı henüz belli değil

Müdürlüğe bağlı ekiplerle bölgedeki vatandaşların da desteğiyle kurtarma kazısı başlatıldı. M.Ö. 4. yüzyılda Erken Helenistik dönemde yapıldığı tahmin edilen oda mezarın çevresinde seramik parçaları bulundu. Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın ne zaman açılacağı henüz belli değil.

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Tarlada çalışırken tesadüfen buldu Milas halkı bunu konuşuyor ne çıkarsa devletin olacak

Tarla sürüle sürüle seviyesi aşağı indi taş ortaya çıktı

Mezarı bulan 55 yaşındaki Ahmet Baki Karabacak, yaptığı açıklamada tarlayı 40 yıldan bu yana ekip biçtiğini ifade ederek "Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. 

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