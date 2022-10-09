Tarlada çalışırken tesadüfen buldu Milas halkı bunu konuşuyor ne çıkarsa devletin olacak

Tarla sürüle sürüle seviyesi aşağı indi taş ortaya çıktı

Mezarı bulan 55 yaşındaki Ahmet Baki Karabacak, yaptığı açıklamada tarlayı 40 yıldan bu yana ekip biçtiğini ifade ederek "Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik.