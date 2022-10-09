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IŞİD saldırısından kurtulan genç kadın 6 yıl sonra ötanazi ile yaşamına son verdi

IŞİD saldırısından kurtulan genç kadın 6 yıl sonra ötanazi ile yaşamına son verdi

Belçika'da IŞİD'in 2016'da havalimanına düzenlediği 18 kişinin öldüğü saldırıdan sağ kurtulan Shanti De Corte depresyon nedeniyle 23 yaşında ötanaziyi seçerek yaşamına son verdi.

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IŞİD'in 2016'da Belçika'da Zaventem Havaalanı'na düzenlediği intihar saldırısı olaydan 6 yıl sonra can almaya devam ediyor. Saldırı sırasında Roma'ya gitmek üzere havalimanında bulunan Shanti De Corte kanlı saldırıya tanıklık etti. 

Patlamalar, saldırı günü 17 yaşında olan Corte'nin sadece bir kaç metre uzağında gerçekleşti. 18 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı saldırıdan yaralanmadan kurtulan genç kız büyük travma yaşadı. 

Saldırıdan önce de psikolojik rahatsızlıkları bulunan Corte, tedavi görmeye başladı, ancak aldığı ilaçlar da yaşam kalitesini olumsuz etkiledi. Gözetim altında iki kez tedaviye alınan genç kız bir kaç kez intihar girişiminde bulundu. 

2018 ve 2020 yıllarındaki intihar girişimleri başarısız olan Corte, bu yıl başında ötanazi başvurusu yaptı. Corte'un Belçika'da yasal olan ötanazi için yaptığı başvuruya iki psikiyatrist olumlu cevap verdi. 

Yasal prosedürün tamamlanmasının ardından Corte 23 yaşındayken 7 Mayıs'ta öldü.

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