Sadece 10 saniyeniz var! Yaşlı adamın karısını bulursanız dahisiniz detaya dikkat

Pazar günü yapacak bir şey bulamayanlar için hafızasını, dikkatini ve zekasını zorlayacak bir test hazırladık. Fotoğrafa bakınca elinde bir bastonu olan ve bir şeyler arayan sevimli, yaşlı bir dede görüyoruz ama karısını kaybetmiş. Peki siz 10 saniye içince karısını bulabilir misiniz? Evet, diyenlerdenseniz sadece 10 saniyeniz var.

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Zekama çok güvenirim aynı zamanda detaycıyımdır diyenler buyrun bu test sizin için. İşte en kısa sürede zekâ düzeyiniz hakkında fikir verecek bir illüzyon testi. Bakıp da görmeyenlerden mi yoksa detayları hemen fark eden bir zekaya mı sahipsiniz? Bunun için 11 saniyeniz var…

Görüntüdeki yaşlı adam bir dala benzeyen bir bastona tutunarak uzaklara bakıyor ve bir şey arıyor gibi görünüyor. Teste göre yaşlı adam karısını arıyor. Buradaki görev ise onun karısını bulmasına yardım etmek. Ancak bu illüzyon testinde 10 saniye kuralı söz konusu. Önemli olan yaşlı adamın eşini bulmaktan ziyade 10 saniye içinde fark edip görebilmek. Bu süre içinde aranan kişiyi bulursanız üstün bir zekâ sevinizin olduğu kabul ediliyor.

Sadece 10 saniyeniz var

Optik illüzyon testlerinde süre kısıtlaması olmasının sebebi, zekanızın panik halindeyken en iyi şekilde çalışma hızına sahip olması. Tüm dikkatinizi toplayıp bulmaya çalıştığınız şeyi beyniniz, size sunmak için son sürat işliyor. Bu da zekanızın, sınırları ne kadar zorladığını gösteriyor. Testin cevabını halen bulamadıysanız çok da üzülmeyin ve seviyenizi tek bir teste bağlamayın. Ancak hızlı şekilde bulduysanız da iyi bir gözlem yeteneğinizin ve keskin bir zekanızın olduğunu söyleyebiliriz. Çalıların arasından uzaklara bakan yaşlı adamın sağ bacağının yanındaki çalılara saklanmış olan eşi görmek çok da zor olmasa gerek.

7 saniyede kimler pengueni bulacak peki?

IQ'nuz hakkında size bilgi verecek test sosyal medyada çoğu kişi tarafından konuşuluyor. 7 saniyede farklı pengueni çok az kişi bulabiliyor. Yüksek IQ'ya sahip olan insanlar farklı pengueni hemen buluyor. Bu kişiler kolay bir şekilde diğer penguenlerden farklı olanı buluyor.Peki, siz farklı pengueni sadece 7 saniye içinde bulabiliyor musunuz?

Orman resminde baykuşun hemen yanında güzel bir kadın yüzü görebiliyor musunuz sorusunun yanıtı bu teste damgasını vuruyor.

Kimler farklı pengueni gördü?

Resim 5 satır ve 8 sütundan oluşuyor, yani toplam 30 penguen var. Şimdi, ifade, vücut şekli, renk veya herhangi bir şeyde en ufak bir değişiklik bulmak için her birine bakın.

Eğer farklı olanı başarılı bir şekilde tespit ettiyseniz gözlem becerilerinizin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hala cevabı bulamıyorsanız, işte size küçük bir ipucu. 4. sıra ve 8 sütuna inin, buradaki penguen tek ayak üzerinde duruyor, diğer resimlerde ise penguenlerin her iki ayağı da görülüyor.