BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53
HABER /  GÜNCEL

İçişleri'nden Diyarbakır'da operasyon! Örgüt büyük darbe yedi ele geçirilenlere bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri'nden Diyarbakır'da operasyon! Örgüt büyük darbe yedi ele geçirilenlere bakın

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan "Eren Abluka Sonbahar Kış-2" Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda 3 ton 470 kilogram esrar ele geçirildi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak için Lice-Bayırlı-Koçmarin ve Sağlık Mahallesi kırsalında "Eren Abluka Sonbahar Kış-2" Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı.

Operasyona, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, jandarma komando özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 650 personel katıldı.

Örgütün finans ayağına darbe

Dört sığınağın kullanılamaz hale getirildiği operasyonda, 10 bin kök kenevir bitkisi, 415 bin kök skunk bitkisi ile 3 ton 470 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi

Bir EYP düzeneği ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin de ele geçirildiği operasyon ile terör örgütünün finansman sağlanması engellendi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

İlgili Haberler
MİT'ten Irak Gara'da operasyon! Ökkeş Deveri koruması ile birlikte etkisiz hale getirildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Polise tekme atıp küfürler savurdu! Kağıthane'de kadın sürücü ortalığı karıştırdı
Foto Galeri Polise tekme atıp küfürler savurdu! Kağıthane'de kadın sürücü ortalığı karıştırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Suç işleyenler yeni düzenlemeye göre 1 gün de olsa cezaevine girecek
Suç işleyenler yeni düzenlemeye göre 1 gün de olsa cezaevine girecek
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Giresun'da tartışılan ofsayt kararı Giresunspor isyan etti kural mı değişti
Giresun'da tartışılan ofsayt kararı Giresunspor isyan etti kural mı değişti
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar'ın son haline bakın kendini çiftliğe kapattı
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar'ın son haline bakın kendini çiftliğe kapattı
Sadece 10 saniyeniz var! Yaşlı adamın karısını bulursanız dahisiniz detaya dikkat
Sadece 10 saniyeniz var! Yaşlı adamın karısını bulursanız dahisiniz detaya dikkat
IŞİD saldırısından kurtulan genç kadın 6 yıl sonra ötanazi ile yaşamına son verdi
IŞİD saldırısından kurtulan genç kadın 6 yıl sonra ötanazi ile yaşamına son verdi
Okul öncesinde büyük başarı: Okullaşma oranı yüzde 93,78'e yükseldi!
Okul öncesinde büyük başarı: Okullaşma oranı yüzde 93,78'e yükseldi!
Ve beklenen düğün bugün! Sibel Can kaynana oluyor işte gelini
Ve beklenen düğün bugün! Sibel Can kaynana oluyor işte gelini
Özgür Demirtaş'ın Fatih Sultan Mehmet hayranlığı
Özgür Demirtaş'ın Fatih Sultan Mehmet hayranlığı
MİT'ten Irak Gara'da operasyon! Ökkeş Deveri koruması ile birlikte etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak Gara'da operasyon! Ökkeş Deveri koruması ile birlikte etkisiz hale getirildi