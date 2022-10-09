Gökhan Çıra'nın kadınlara attığı mesajlar ifşa oldu! Gökhan Çıra ateş püskürdü ''...isteseniz de ağzınızla konuşamazsınız''

Selin Ciğerci'den boşanmasının ardından fenomen Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra gündemden düşmüyor. Başka kadınlara mesaj atıp evine davet eden Çıra mesajları ifşa olunca tehdit etti. Konuşmaları ifşalanınca kadınlara hakaret etti.

Abone ol

Selin Ciğerci ile evlenip boşanan Gökhan Çıra bir başka fenomen Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başladı. Yeni başlayan ilişki gündemdeyken Çıra'nın bir başka kadına attığı mesajlar ifşa oldu.

İddialara göre Sedef Bekiroğlu'nun Gökhan Çıra ile ilişkinin olmasının nedeni Bekiroğlu'nun Çıra'dan çocuk sahibi olup nafaka almak istemesiymiş. Selin Ciğerci sosyal medya hesabından Gökhan Çıra ve Sedef Bekiroğlu'na göndermeli storyler paylaşmıştı.

Başka kadınla mesajları ortaya çıktı

Gökhan Çıra mesajlarda bir kadını evine çağırdı. Kadın ise "Senin sevgilin yok mu?" diye sordu. Gökhan Çıra bu sözün üstüne "Var Buse dövseydin" cevabını verdi. Çıra'nın "Sen de duruyorsun yani" mesajına sinirlenen genç kadın "Ben günübirlik bir kadın değilim. Sevgilin olmasına rağmen bu teklifi yapıyorsun çok itici" karşılığı verdi.

İfşa olan Gökhan Çıra çileden çıktı. "Bakın boş boş mesaj atmayı geçin kim benim hakkımda yalan dolan konuşuyor, aptal aptal şeyler söylüyorsa bedelini çok ağır ödetirim" diyerek tehditler savuran Çıra ağzını da bozdu.

Gökhan Çıra paylaşımında ''Susuyorsam sebebi vardır. Saygısızlık etmemekten susuyorum. Ama eğer canımı yakarsanız hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım. Gelene gelirim, gidene giderim. Sonucunun nasıl olduğu ne olduğu hiç umurumda olmaz. Konuşuyorsanız da ağzınızdan yüzüme konuşun. G.... konuşmayın yoksa isteseniz de ağzınızdan konuşamazsınız" dedi.

''Venüs Uranüs ile üst üste binse yine barışmam''

Gökhan Çıra'nın sevgilisi olduğu halde bir kadına yazdığı mesajlar ifşa olmuştu. Ciğerci'yi ikinci evlilikleri sırasında aldattığını daha önce açıklayan Gökhan Çıra gündemdeyken bir kullanıcı sosyal medyada "Selin ve Gökhan barışır" yorumu yaptı. "Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden bir araya gelir mi?" sorusuna bomba bir cevap verdi. Bu yorumu gören Selin Ciğerci sessiz kalmadı.

"Bütün gezegenler yer değiştirse, Venüs Uranüs ile üst üste binse yine barışmam" şeklinde cevap vererek bir daha Gökhan Çıra ile bir araya gelmeyeceğini belirtti.