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İtalya Serie A'da haftanın maçında Milan, Juventus'u devirdi

İtalya Serie A'da haftanın maçında Milan, Juventus'u devirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında Milan, Juventus'u 2-0 yendi.

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Serie A'da 9. haftanın en önemli mücadelesinde Milan ve Juventus,  Milano’daki San Siro Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Milan, konuk ettiği Juventus'u 45+1. dakikada Fikayo Tomori ile 54. dakikada Brahim Diaz'ın golleriyle 2-0 yendi.

Kırmızı-siyahlı takım aldığı bu galibiyetle puanını 20 yaptı ve puan tablosunda 3. sırada yer aldı. Milan, henüz bu haftaki maçlarını oynamayan Napoli ve Atalanta ile puanını eşitledi

Bu sezon henüz istediği istikrarı yakalayamayan Juventus ise haftayı puansız kapattı ve 13 puanla 8. sırada kaldı. Ligde bu sezon 2. yenilgisini alan siyah-beyazlı takımın, zirvedeki takımlarla puan farkı 7'ye çıktı.

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