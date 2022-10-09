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Engelli yakını aylığı verilmiyor iddiası HDP'li Gergerlioğlu ile Bakan Yanık kapıştı

Engelli yakını aylığı verilmiyor iddiası HDP'li Gergerlioğlu ile Bakan Yanık kapıştı

Engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmediğini iddia eden HDP milletvekili Haluk Gergerlioğlu'na yanıt veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yalana ne gerek var dedi söz konusu kişinin ailesinin başvurusu üzerine 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren ödeme yapıldığını söyledi.

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HDP milletvekili Haluk Gergerlioğlu'nun Akşehir'de yaşayan yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmediği iddiası tartışma konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya paylaşımına istinaden, “Siz de engelli vatandaşımız üzerinden kara propaganda yapacak kadar vicdanınızı kaybetmeyin. Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, HDP Milletvekili Gergerlioğlu’nun sosyal medya paylaşımına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlığa ulaştırılan vakalara gerekli sosyal hizmet ve sosyal yardımın yapıldığını belirten Yanık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımız gerek hane ziyaretleriyle, gerek başvuru, gerekse de ihbar yöntemiyle bize ulaşan vakaları incelemekte ve ihtiyacı olan kişiye hızla gerekli sosyal hizmet ve sosyal yardımı yapmaktadır. Yakup Ali Çetin’in annesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımıza 10 Ocak tarihinde başvurmuş, 31 Ocak tarihinde 'Evde Bakım Yardımı' alması uygun görülmüştür. O günden bugüne evde yardım ödemeleri devam etmektedir. Siz de engelli vatandaşımız üzerinden kara propaganda yapacak kadar vicdanınızı kaybetmeyin. Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin.”

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