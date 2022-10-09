Formula 1'de dünya şampiyonu belli oldu! Max Verstappen tarih yazdı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

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2022 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'si Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in zaferiyle sonuçlandı. Yarışın ardından Charles Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından Max Verstappen'in şampiyon olup olmadığı tartışmalara yol açtı. Max Verstappen 'Şampiyon değilim' dedi ama yapılan resmi açıklamada, Hollandalı pilotun şampiyonluğu resmen duyuruldu.

25 yaşındaki Max Verstappen, Formula 1'de üst üste iki kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

FIA'dan yapılan açıklama "Azaltılmış puan sistemi yarışın devam edemeyeceği, askıya alınma durumunda geçerlidir. Max Verstappen tam puan sistemi uygulandığı için dünya şampiyonu oldu." denildi..