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Kartal'da otomobilin halini görenler inanamadı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kartal'da otomobilin halini görenler inanamadı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı

İSTANBUL Kartal'da, ağaca çarptıktan sonra karşı yöne geçen otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Otomobilin hali dehşeti gözler önüne serdi. Sürücü aracının pert hale geldiği kazadan hafif yaralı kurtuldu.

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Sahil yolu bulvarından Kadıköy istikametine giden Furkan B. idaresindeki 34 DFK 646 plakalı otomobil, refüjde bulunan ağaca çarpıp, karşı yöne geçerek ikiye ayrıldı.

Kazada sürücüsü Furkan B. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu iyi

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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