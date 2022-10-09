BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Taksicinin zorbalığı sosyal medyaya düşünce yetkililer harekete geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Taksicinin zorbalığı sosyal medyaya düşünce yetkililer harekete geçti

Başakşehir'de, yolcuları gitmek istedikleri yere götürmeyip zorla araçtan indirdiği ve yolcu seçtiği belirlenen taksi şoförüne para cezası uygulandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan çalışma ile aracına aldığı yolcuları gitmek istedikleri yere götürmeyip zorla araçtan indirdiği ve yolcu seçtiği belirlenen araç sürücüsü G.A. ekiplerce yakalandı.

Araç sürücüsü G.A'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, belediyeden aldığı çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yaptığı için 1823 lira, emniyet kemeri takmaması sebebiyle 196 lira, "saygısızca araç kullanmak" gerekçesiyle 196 lira olmak üzere toplam 2 bin 215 lira ceza uygulandı.

Araç, şoför kartı iptal olduğu halde taşımacılık yapmaktan 5, yolcu seçme eylemi nedeniyle 3 gün süreyle trafikten men edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Berkay Ateş ve Sibel Kekilli'nin başrolündeki 'Karanlık Gece'ye Altın Portakal'da en iyi film ödülü geldi
Berkay Ateş ve Sibel Kekilli'nin başrolündeki 'Karanlık Gece'ye Altın Portakal'da en iyi film ödülü geldi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Trabzonspor 4 eksikle Kasımpaşa'ya karşı
Trabzonspor 4 eksikle Kasımpaşa'ya karşı
Taksilerle ilgili karar! 'Hukuka uygun' denildi, Danıştay: Özel hayatın gizliliğini ihlal yok
Taksilerle ilgili karar! 'Hukuka uygun' denildi, Danıştay: Özel hayatın gizliliğini ihlal yok
İflas eden Onur Air yolcu uçağını 80 milyon TL'ye satışa çıkardı
İflas eden Onur Air yolcu uçağını 80 milyon TL'ye satışa çıkardı
Kartal'da otomobilin halini görenler inanamadı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı
Kartal'da otomobilin halini görenler inanamadı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı
Şeker neden yükselir diyabetlilerin yaptığı en yaygın 10 hata
Şeker neden yükselir diyabetlilerin yaptığı en yaygın 10 hata
İtalya Serie A'da haftanın maçında Milan, Juventus'u devirdi
İtalya Serie A'da haftanın maçında Milan, Juventus'u devirdi
Formula 1'de dünya şampiyonu belli oldu! Max Verstappen tarih yazdı
Formula 1'de dünya şampiyonu belli oldu! Max Verstappen tarih yazdı
Engelli yakını aylığı verilmiyor iddiası HDP'li Gergerlioğlu ile Bakan Yanık kapıştı
Engelli yakını aylığı verilmiyor iddiası HDP'li Gergerlioğlu ile Bakan Yanık kapıştı