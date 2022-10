Somer Şef'in 21 yaş küçük sevgilisi fena aşka geldi paylaştı! Teşekkürler sevgilim...

Masterchef'in deneyimli şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun kariyeri kadar özel hayatı da takip ediliyor. 5 sezondur Masterchef jürisinde olan Somer Sivrioğlu bir kez evlilik yaptı ve 2 çocuğunun annesi 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşandı. Uzun süredir ise 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kızılkaya ile birlikte. İşte Somer Şef ve genç sevgilisinin aşk pozu..

Masterchef Türkiye'nin sevilen ismi Somer Sivrioğlu, 5. sezonu ile yeniden jüri koltuğuna oturdu. Başarıları kadar özel hayatı ile de merak edilen Somer Sef hakkında merak edilenleri derledik. Yarışma sayesinde ünlenen Somer Şef ilk restoranını Sydney'de açtı, Türkiye'de ise Efendy adlı mekanını geçtiğimiz aylarda açtı. 51 yaşında olan Somer Şef 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşanmış ve evliliklerinin aldatma nedeniyle bittiği günlerce konuşulmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Somer Şef'in o dönem eşi Aslı Sivrioğlu'nu editör olduğu bilinen Pınar Kızılkaya ile ile aldattığı magazin basınına bomba gibi düşmüştü.

Somer Sivrioğlu bir süredir Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor. Cinsel ilişki açıklamasıyla gündeme gelen Somer Şef, 18 yıl evli kaldığı Aslı Sivrioğlu bu ilişki yüzünden boşanmıştı. İşte Somer Şef ve genç sevgilisinin aşk pozu...

Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi için 18 yıllık evliliğini sonlandıran Somer Şef katıldığı programda Aslı Sivrioğlu hakkında şunları söylemişti:

"29 yaşında evlendim, 20 yıla yakın süre evli kaldım. Eşim ile yurt dışında evliydim. Böyle olunca ona çok daha fazlasını yüklüyorsun. O benim sadece eşim, partnerim veya aşığım değil, aynı zamanda dert ortağım, iş ortağım ve yoldaşımdı. Böyle olunca her şeyi çok daha yoğun yaşıyorsun. Her şeyi ondan bekliyorsun ve her şeyi ona vermeye çalışıyorsun. Bu da doğal olarak yıpratıcı oluyor."

21 yaş küçük sevgilisi paylaştı

Bu açıklamayla gündemde olan Somer Şef'in genç sevgilisi Pınar Kayabaşı aşk paylaşımı yaptı. "Seninle geçen her günüm, göz açıp kapayana dek geçiyor" diyen genç sevgili paylaşımına şunları yazdı:

"Zaman, mekân kavramı yok oluyor. Sen, ellerimi ellerinin içine koyduğundan beri. Beni alıp getirdiğin, bu sevgi durağı yıllardır arayıp bulamadığım o, yere varmış hissettiriyor. Bana, beni ve seni, biz olarak yaşattığın için, karşıma çıkıp, gözüme bakıp, beni her seferinde ilk gün ki heyecanınla büyülediğin için, sana sonsuz teşekkürler sevgilim. Nice mutlu senelerimiz olsun. Aşkla!"