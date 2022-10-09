Kubilay Aka'dan sevgilisine küçük jestler Danla Bilic aşka geldi

Ünlü fenomen Danla Bilic, gönlünü yakışıklı oyuncu Kubilay Aka'ya kaptırdı. Kubilay Aka ile Danla Bilic şarkıcı Berkay'ın konserinde aşklarını ilan etmişti. Konsere el ele giden çift, beraber dans edip şarkılar söyledi. Aşk sarhoşu çiftten yeni pozlar geldi.

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Kubilay Aka ve Miray Daner Vatanım Sensin dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamışlardı. Ancak çift sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. 2,5 ay süren küslüğün nedeninin Hilal Altınbilek olduğu konuşulmuştu.

Kubilay Aka'ya şantaj

Kubilay Aka'nın, bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Kanal D'nin '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Kubilay Aka, "Tehdit ediliyorum" demişti. Aka, "Birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun. Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim" demişti.

Aşkı yeniden buldu

Miray Daner ile 2.5 yıl süren birlikteliğini olaylı bir şekilde bitiren Kubilay Aka, fenomen Danla Bilic ile birlikte. Oyuncu Kubilay Aka, Danla Bilic ile yeni bir aşka yelken açtı. Berkay'ın konserine el ele giden çift, beraber dans edip şarkılar söyledi. Şarkıcı Berkay'ın konserinde Kubilay Aka ile Danla Bilic samimi halleri ile ilişkilerini bir kez duyurdu. Çifte kumrulardan romantik bir paylaşım geldi. Kubilay Aka, sevgilisi Danla Bilic'in yanağına sürpriz bir öpücük kondurdu. Danla Bilic, paylaşımına "Koşuyor bana" notunu düştü.

Danla Bilic'in eski sevgilileri

Yayınladığı makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, 'tatlıcı' lakaplı sevgilisini sır gibi saklıyordu. Ancak daha sonra tatlıcının Berat Demir olduğu anlaşılmıştı. Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Ancak aradığı mutluluğu bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşklarını gizlemeyen ikili, ilk kez el ele görüntülendikten sonra Danla Bilic, sosyal medya üzerinden bir takipçisine verdiği cevapta söylediği sözlerle gündem olmuştu.

27 yaşındaki fenomen, sevgilisine "Ağabey" dediğini açıklamıştı. Bilic, konuyla ilgili Instagram hesabından gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler, ben de Yusuf'a 'Ağabey' diyordum." yanıtını vermişti.

Ancak Danla Bilic, geçtiğimiz ocak ayında Yusuf Engin ile yollarını ayırma kararı almıştı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı görülmüştü. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden iş insanı Yusuf Engin ile Danla Bilic, ayrılık haberleriyle ilgili bir açıklama yapmamıştı.