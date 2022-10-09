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Euro 2024 elemelerinde Türkiye A Milli futbol takımımının rakipleri belli oldu

Euro 2024 elemelerinde Türkiye A Milli futbol takımımının rakipleri belli oldu

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

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EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine 4. torbadan giren Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Gruplarını ilk ikide bitiren takımlar şampiyonaya katılacak

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup bulunuyor. Bu grupların 7'si 5, 3'ü 6 takımdan oluştu. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Ev sahibi Almanya doğrudan finallere katılacağı için kura çekiminde yer almadı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamadı.

İlk maçlar mart ayında

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Gruplar

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihteştayn

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