Karısıyla 2 çocuğunu öldürüp intihar etti! Ankara'da aile faciasının detayları çıktı

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu öldüren şahıs sonrasında intihar etti. Kan donduran aile faciasının detayları ortaya çıktı. Karı-kocanın aynı hastanede çalıştıkları öğrenilirken olayla ilgili bir akraba ve mahalle sakini konuştu.

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Olay, Altındağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet Uğur (47), eşi Zuhal Uğur (42) ile çocukları Tuğçe Uğur (12) ve Yusuf Uğur’un (9) kaldığı eve geldi.

Çocukları görme bahanesi ile eve gelen Mehmet Uğur, boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle cinnet getiren koca, eşini ve çocuklarını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdi.

Kendisi özel güvenlik öldürdüğü eşi hemşire

Mehmet Uğur’un bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve eşi Zuhal Uğur’un da aynı hastanede hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

"Hanımıyla çocuklarını öldürüp kendini asıyor"

Ailenin boşanma aşamasında olduğunu dile getiren akraba Şakir Olcay, “Mahkemeye verdiler, mahkemede gün atmışlar. Bunlar psikoloğa gidiyorlar. Akşamında gelmişler çocuklarını alacakmış herhalde. Çocuğun biri geliyor, biri gelmiyor. Hanımını öldürüyor, çocukları öldürüyor, kendini asıyor. Böyle olmuş olay işte. Boşanma aşamasındaydılar. Huzursuzluk, geçimsizlik olan, biraz işte cinnet mi geçirdiler nasıl olmuşsa çocukları ve hanımını öldürüyor” ifadelerini kullandı.

"Çocuklarını bir hafta görme hakkı varmış"

Bir mahalle sakini ise Mehmet Uğur’un çocuklarını almak için geldiğini belirterek, “Ölen adamın erkek kardeşi çocukları almak için bu eve geliyor ve kapıyı açmıyor kimse. Sonrasında yöneticiye başvuruyor, yöneticiye ‘Kapıyı kıralım öyle girelim’ diyor. Yönetici de izin vermiyor, polisleri arama taraftarı olduğunu söylüyor. Polisler gelmeden önce kapıyı kırıp içeri girdiklerini söylüyorlar. İçeri girdiklerinde zaten herkes ölmüş. Adam da kendini asmış zaten. Ondan sonra olay yeri inceleme geliyor. Zaten sorunlu giden bir evlilikmiş, boşanma aşamasındalarmış. Sadece adamın çocuklarını bir hafta görme hakkı varmış. Çocuklarını almak için geldiğini söylüyorlar” diye konuştu.