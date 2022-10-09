Fenerbahçe Crespo için harekete geçti 30 milyon euro

Fenerbahçe yıldız futbolcusunu elinden ucuza kaçırmamak için flaş bir karar aldı. Kim Min Jae’den 18 milyon euroluk gelir elde eden sarı-lacivertli ekip, Crespo için serbest kalma beledini 30 milyon euro olarak belirlemeyi planlıyor.

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Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de gelecek yılların planlaması da şimdiden yapılmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de en ses getiren ayrılık ise Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi oldu. Güney Koreli yıldız 18 milyon Euro bedelle İtalya Serie A ekibinin yolunu tuttu.

Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz sezonki yükselişini bu sezon da devam ettiren Miguel Crespo için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Sarı-Lacivertli kurmaylar art arda tekliflerin gelmesini beklediği Crespo'nun sözleşmesini uzatarak oyuncuyu garanti altında almayı olası bir transferde de kasayı doldurmayı hedefliyor.

Yönetim sözleşmeyi 2026'ya uzatılmayı planlıyor

Sarı-Lacivertli kurmaylar 2024 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Birçok Avrupa kulübünün Crespo'nun peşinde olması, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında da Atletico Madrid'li temsilcilerin takip ettiği Crespo'nun yıllık 500 bin Euro olan maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin de 2026 yılına uzatılması planlanıyor.

Serbest kalma bedeli: 30 milyon euro

Crespo'nun yeni maaşının 1 milyon Euro'nun üzerinde olacağı ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma bedelinin de 30 milyon Euro olarak planlandığı ifade ediliyor.