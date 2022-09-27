Tüm aile yemek masasına toplanacak bugün lazanya yapmaya ne dersiniz

Akşama ne pişirsem diyenler için en kolay akşam yemeği önerisi olarak peynirli lazanya tarifini seçtik. Akşam yemeğinde tek bir tarif ile lezzetli ve kolay bir sofra hazırlayabilirsiniz. İşte lazanya tarifi ve malzemeleri listesi

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Akşama ne yapsam acaba diyorsanız, tüm ailenin keyifle yiyeceği farklı lezzet yapmaya ne dersiniz? Hem lezzetli hem de kolay olsun diyorsanız akşam yemeği için fazla vakit harcamak istemiyorsanız şahane bir lazanya ile günü kurtarabilirsiniz.

Malzemeler listesinde şunlar var:

10 yaprak lazanya yaprağı.

İç harcı için; 1 su bardağı izmir tulumu, 2 su bardağı çeçil peyniri, 2 su bardağı kaşar peyniri, 2 su bardağı beyaz peynir, yarım bağ taze fesleğen gerekli.

Beşamel sos için ise 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 3 su bardağı süt, tuz, beyaz biber, muskat rendesi, 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi ihtiyacınız var.

Lazanyanın üstü için de 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri gerekli.

Lazanya nasıl pişirilir?

İzmir tulumu, kaşar peyniri ve beyaz peyniri rendeleyin. Taze fesleğeni ince kıyın. Bir kapta rendelediğiniz peynirler, didiklediğiniz çeçil peyniri ve fesleğeni harmanlayın.

Tereyağını bir tencerede eritin. Unu ekleyin, karıştırın. Sütü ekleyin ve kalınlaşana kadar karıştırın. Tuz, beyaz biber ve muskat rendesiyle tatlandırın. Rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip, peynirler eriyene kadar karıştırın.

Cam fırın kabınızın en altına beşamel sostan biraz dökün ve yayın, ardından lazanya yapraklarını serin. Beşamel sos, peynirli iç harç ve lazanya yaprağı şeklinde bitene kadar tekrarlayın. En üstü lazanya yaprağıyla kapatın. Kalan beşamel sosu üzerine yayın. Kaşar peyniri serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.

Tuzu kaçan yemeğe ne yapacaksınız?

Patates her derdin devası!

Yemeğin tuzu fazla mı kaçtı korkmayın! Orta boy bir patatesi soyup bir kaç parçaya ayırıp yemeğin içine atın. Patatesler pişerken, tuz da gitmiş olur. Sonra patatesleri tencereden çıkarın.

Süt yada yoğurt ekleyin

Eğer tuzu fazla kaçan yemek bir çorbaysa hiç korkmayın. Çorbanın türüne göre bir miktar süt yada yoğurt ekleyin. Ama uyaralım. Hem süt hem de yoğurt sıcak tencereye girince kesilebilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın! O yüzden bir miktar çorbayı bir kaseye alıp süt ve yoğurdu orada ılıştırıp bu karışımı çorba tenceresine dökün.

Sirke yada limon

1 yemek kaşığı sirkeyi yemeğin içine atın. Eğer evde sirke yoksa yada aranız sirke tadıyla pek iyi değilse o zaman alternatifiniz limon olsun. Ancak limonda 4-5 damla yeter.

Zeytinyağlıları tuzdan kurtaran lezzet şeker

Tuzu fazla kaçan zeytinyağlıların tek çaresi var o da şeker. Aynı şekilde pilavlar için de şeker kullanabilirsiniz. 1 küp şeker her şeyi yener!

Tüm yöntemler işe yaramadı yemeğiniz halen fazla tuzluysa o zaman yemeğin suyu ile tanelerini ayırın. Yeniden soğan salça vs. sosunu hazırlayıp pişen taneleri yeni suya ekleyin. Bu kez attığınız tuzunu miktarına aman dikkat!