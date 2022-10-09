9 Ekim dolunayda burçları neler bekliyor? Akrep burcu sürünüyor...

9 Ekim’de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dönemde öncü burçlar daha ön planda olacak. Bu dolunay özellikle karar almak, harekete geçmek ve önemli değerlendirmeler yapmak açısından hayatımıza yeni bir canlılık getirecek.

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Koç-Terazi ekseni kendimizi nasıl tanımladığımız ve başkalarından ne beklediğimiz ile yakından ilişkilidir. Dolunay civarında ilişkilerimizde, evliliğe ve ortaklıklara ait konularda önemli muhasebeler ve sonuçlar yaşayabiliriz. Böyle zamanlarda hukuki konular, davalar ya da kimi zaman muhalefet içeren koşullar da dikkat çekebilir. Dolunayın 10. Evde gerçekleşiyor olması enerjimizi iş ve sorumluluklarla ilgili konulara da yöneltebileceğimizi gösteriyor.

Yükselen burçlara göre dolunayın etkisi

Yükselen burcu koç olanlar bu dönemde kişisel alanda yeni adımlar ve cesaret gerektiren konular söz konusu olacak. İlişkilerinizi de gözden geçirebilirsiniz. Duygusal reaksiyonlar verebilirsiniz. Eve, ailenize, toprağa yönelik konular da dikkat çekebilir. Boğa için ise bu dönemde istikrarınızı zorlayan, hassas kılan koşullar var. Tam olarak sonunu kestiremediğiniz ani adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda yakın çevreniz, aileniz ya da kardeşlerle ilgili konularla, ziyaretlerle daha çok ilgili olabilirsiniz. İkizler ise bu dönemde gruplar ve arkadaşlar arasında daha hareketli olabilirsiniz. Yaratıcı konulara, aşk hayatına da vurgular var. Maddi alanda yeni adımlar dikkat çekiyor.

Yengeç bu dönemde çok hassas

Yengeç ise bu dönemde işiniz, kariyeriniz ve sorumluluklar alanında oldukça etkin hareket edebilirsiniz. Bu konularda yeni başlangıçlar ve cesaret gösterebileceğiniz adımlar içindesiniz. Başarıya yakınsınız. Aslan ise bugünlerde yeni insanlar ve çevreler hayatınıza farklı görüşler getirebilir. Olaylara bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Uzaklarla, yabancılarla ilgili işler de önemli. Ancak bazı elde olmayan nedenler ve koşullar nedeni ile hassasiyetler de artıyor. Başak ise bu dönemde borçlar, alacaklar, vergi ve yatırımlarla ilgili konular yanında kimi zaman sizde endişe uyandıran ani durumlar da dikkat çekebilir. Kazançlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.

Akrep kendine yönelmeli

Yükselen burcunuz Terazi ise bu dönemde evliliğinize, eşinize ya da karşılıklı konulara daha dikkatli olmalısınız. İlişkilerinizde daha çok denge arayabilirsiniz. Ailenizi ve iş hayatınızı ilgilendiren pek çok yeni adım atabilirsiniz. Akrep ise bu dönemde sağlığınız, çalışma ortamınıza ait konular daha fazla ilgilenme gereği doğurabilir. Enerjinizi doğru yönde kullanmaya bakın. Uzaklarla, yabancılarla ilgili konularla da yakından ilgilenebilirsiniz. Yay ise bu dönemde sevdiklerinizi, çocuklarınızla ilgili konuları ve genel olarak yaratıcı olmak, kendinizi göstermek isteğiniz ile ilgili vurgular var. Oğlak ise bu dönemde pek çok önemli alanda değişiklikler ve başlangıç isteği dikkat çekmekte. Ev ve evlilik hayatınıza yönelik adımlar var. Ancak sizi karşılıklı konularda bağlayan, kimi zaman muhalefet çıkaran koşullar da söz konusu. Balık ise bu dönemde yeni kazançlar yaratmak, işe girmek ya da gelirlerinizi ilgilendiren konulara odaklanmanız mümkün. Cesaretli olmalısınız. Kendinizi yaratıcı alanda, aşkta daha girişken hissedebilirsiniz.