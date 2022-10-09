Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, müzisyen Onur Şener cinayetinin siyasete alet edilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Maktulün sevdiklerini yaralayan fevri davranışlardan uzak duracağız" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, müzisyen Onur Şener cinayetine değindi. Erdoğan olayın siyasete alet edilmesine "Bu sevgili eşine yapılmış bir zulümdür" dedi.

"Hak ettikleri cezayı almaları için takipçisi olacağız"

Erdoğan, "Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunun üzerinden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne de vicdanidir. Bu sevgili eşine yapılmış bir zulümdür. Maktulün sevdiğini yaralayan fevri davranışlardan uzak duracağız. Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız" dedi.

Sanatçılara mesaj

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı diye sembolleştirdiğimiz bu yeni dönemin inşasında akademisyenlerimizle, bilim adamlarımızla birlikte sanatçılarımızın da öncü rol oynamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün bu güzel binada Türkiye'nin en modern sanat birikimini ihya ediyoruz. Modern tasarımı, güvenlik donanımı ve estetik özellikleri ile Resim ve Heykel Müzesi her açıdan şehrimize yakışan bir eser oldu.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Cumhuriyet tarihimizin en köklü yapıları arasında yer alıyor. Binanın elverişsiz şartlarından dolayı müzede yer alan eserler de maalesef zarar görüyordu. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olacak.

"Koleksiyon sayısı 10 binin üzerine çıktı"

164 müzeyi tamamen yeniledik, 56 müzeyi ilk kez ziyarete açtık, 18'ini de yeni inşa edilen binalarında ziyaretçileri ile buluşturduk. 1937’deki ilk sergide sadece 320 eser varken, bugün İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin koleksiyonu 10 binin üzerine çıkmıştır.

Nerede bir ata yadigari eserimiz varsa buluyor, ihya ediyor, sahip çıkıyoruz. 9 bin 134 eseri ait oldukları topraklara kavuşturduk.

Göreve geldiğimizde 59 olan özel tiyatro sayısı 428'e yükseldi. Devlet idaresinde makbul-makbul olmayan vatandaş ayrımına gidenler, benzer tavrı sanat dallarında da sergiledi.