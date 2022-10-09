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Giresun'da tartışılan ofsayt kararı! Erman Toroğlu'nun yorumu olay oldu

Giresun'da tartışılan ofsayt kararı! Erman Toroğlu'nun yorumu olay oldu

Giresunspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş karşısında 90. dakikada golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi. Pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu, "Kollar ofsayttan sayılmaz. Hocam gol, bence gol. Güme gitmiş. Çizgilerin çekildiği yere bakın." dedi.

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Spor Toto Süper Lig'de 9. haftasında Beşiktaş, Bitexen Giresunspor'u deplasmanda Tayyip Talha Sanuç'un müthiş röveşata golüyle 1-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Maçın son dakikalarında eşitlik için rakip kaleye yüklenen Karadeniz temsilcisi, savunmanın arkasına sarkan Oğulcan'ı topla buluşturdu ve 26 yaşındaki futbolcu, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR izlenen pozisyon sonrası bu gol geçerli sayılmadı. Giresunspor cephesi bu karara yoğun itirazda bulundu.

Oğulcan: Kural mı değişti?

Giresunsporlu Oğulcan Çağlayan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.90. dakikada Beşiktaş filelerini havalandıran ancak pozisyon öncesinde ofsayt olduğu için golü iptal edilen Oğulcan, hakemin kararına tepki gösterdi.

Oğulcan, "Beşiktaş'ı tebrik ederim, kazandılar. Benim de ilk golüm olacaktı ve çok anlamlı olacaktı. Maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse, elin önde olunca ofsayt olmayacağını biliyorum. Yanlış biliyorsam affola. Hakem hocamız benim ofsayt olmadığımı, Hayrullah'ın elinin ofsayt olduğunu söyledi. Pozisyon ofsayt değil. Hayrullah'ın sadece eli önde. Beşiktaş kazandı ama son 10 dakikada beraberliği hak ettik. Sonuç böyle oldu." ifadelerini kullandı.

* Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Erman Toroğlu: Gol güme gitmiş

Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında bu pozisyonu da şöyle değerlendirdi:

"Kollar ofsayttan sayılmaz. Hocam gol, bence gol. Güme gitmiş. Çizgilerin çekildiği yere bakın. Ne alaka? Doğru çekilmiş mi?"

"Giresunspor'un iptal edilen golündeki çekilen ofsayt çizgisini bana birisi anlatsın. Olay Giresunspor - Beşiktaş değil. Bu ofsayt çizgisini kim çektiyse onun gözlerinden öperim."

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