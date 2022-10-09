Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 20 şehirde turuncu ve sarı alarm! İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.