Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 20 şehirde turuncu ve sarı alarm! İstanbul, Ankara, İzmir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim'e dair uyarılarını arka arkaya sıraladı. 20 şehirde sarı ve turuncu alarm verildi! Listedeki şehirlerde sağanak yağış beklenirken Doğu'da şiddetli fırtına ihtimali var. İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl? Yurt genelinde günün hava raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 Ekim Pazar günü hava durumuna yönelik flaş uyarı! 20 şehirde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı Doğu Anadolu Bölgesine bugün için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin çarşamba ve perşembe günü hava raporu şaşırttı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana'da bugün hava nasıl? Türkiye geneli 5 günlük hava tablosu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık ve rüzgar
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.