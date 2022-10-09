Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Aralık ayını işaret etti: "En uygun rakama çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu’nu dışında toplanan vatandaşlara hitap etti. Asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulüm edilmesini asla istemez. Derdimiz şuan itibarıyla Aralık ayında yapılacak olan yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ataköy'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon önünde toplanan kalabalığa hitap ederken asgari ücret 2023 ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındna öne çıkanlar şöyle:

"TÜGVA'nın şu anda 300 bin üyesi var. TÜGVA'nın konumu çok çok önemli. Sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımızdasınız. Sizlere elimizden ne gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı olarak tüm fedakarlıkları yapıyoruz. Bizim tek derdimiz 'Asım'ın Nesli' olarak gördüğümüz bu gençliği o uç noktalara bu ruhla yetiştirmek.

Asgari ücret mesajı

Rusya ile Ukrayna savaşı arasında arabulucu rolü oynayan ülke Türkiye. Bu süreçte yıpranmadık. Biz kış için tüm hazırlıklarımız yaptık. Avrupa kara kara düşünüyor. Derdimiz şu anda doğal gazı vatandaşımıza daha uygun nasıl ulaştırırız. AK Parti zulme asla müsama göstermez. Amacımız aralık ayında yapılacak olan düzenleme ile asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak."

Sizlere şahsım, bakan arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.