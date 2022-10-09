Eşiniz sizi aldatıyor mu? Bunları yapıyorsa dikkat…

Zaman zaman eşinizin sizi aldattığından şüphelenebilirsiniz. Ne kadar güvenseniz de partnerinizin şüpheli davranışları veya aniden değişen tavırları bunu düşünmenize neden olabilir. Ancak bu düşünceniz bir yanılma da olabilir.

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Aldatılma vakaları incelendiğinde özellikle erkeklerin bu durumu yaşattığı görülmektedir. Kadınlar tarafından da aldatılmalar gerçekleşse de erkeklerin üstünlüğü bulunur. Eşim beni gerçekten aldatıyor mu nasıl öğrenirim gibi araştırmalar da bu yüzden çıkmaktadır.

Davranışlarına dikkat edin

Eşinizin davranışlarını inceleyerek sizi aldatıp aldatmadığı konusuna açıklık getirebilirsiniz. Aldatan kişi ister istemez davranışları ile bunu karşı tarafa yansıtır. Özellikle kadınlar tarafından ortaya koyulan değişiklik kısa sürede hissedilir. İlişkinizi baştan sona gözden geçirmek bu açıdan faydalı olacaktır. Öncelikle paylaşım yaptığınız alanlara dikkat etmelisiniz. Eskiden paylaştığınız birçok konu olurken şimdi konuşamıyor, paylaşamıyor olabilirsiniz. Elbette size karşı davranışlarının değişmesinin altında yatan farklı sebeplerde bulunur. Ancak aldatma olayları incelendiğinde aldatan kişinin sevgilisi ve eşine karşı hiç olmadığı kadar farklı yaklaştığı görülür. Bu durumu ilgisizlik, soğukluk olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda unutmamalısınız ki aşırı ilgi de göstermek bir belirti olabilir.

İletişim azaldı mı?

İletişiminiz eskiye nazaran çok azaldıysa hatta neredeyse hiç kalmadıysa eşim beni aldatıyor mu kuşkusunu yaşamanız çok normal. İnsanlar yaşamlarında oluşan bazı olaylardan dolayı psikolojik problemler yaşaması ile birlikte içine kapanır. Ancak eşinizin başından geçen kötü olaylara karşı bilginiz olacağını düşünüyoruz. Ortada herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen sizinle muhabbet etmek yerine sürekli telefon ve televizyonla ilgileniyorsa bir düşünmelisiniz.

Sizi sürekli eleştiriyorsa

Aldatan kişiler karşı taraf ile doğrudan ilişkisini bitirmek konusunda cesaret göstermeyebilir. Bu nedenle eşiniz sizi aldatıyorsa ve ayrılma cesaretini gösteremiyorsa, sizin ondan ayrılmanız için çaba gösterir. Bir bakıma bu durum karşıdaki kişinin ilişkiyi sonlandırması adına baskıdır. Hayatınızdaki insan eğer hiç olmayacak problemleri büyütüyor ve sürekli eksikliğinizi vurguluyorsa bir anormallik olabilir. Çoğu zaman aldatma olmasa dahi özgüveninizi çok zedeleyeceğinden ilişki içerisinde olmaması gereken bir durumdur. İyi bir davranışın altında dahi zaman zaman büyük bir eksiklik arıyorsa kanıt olarak sayılabilir.

Sizinle vakit geçirmez

Eşinizin sizi aldattığı konusundan şüphelenmeniz gereken diğer önemli husus sizinle vakit geçirmemesidir. Vaktini sürekli olarak farklı alanlara, kişilere aktarıyorsa size karşı bir ilgi eksikliği yaşıyordur. Gün içinde yaptıklarından hiç bahsetmemek, sürekli televizyon odaklı olmak bu alanların başında gelir. Gece beraber uyumamak adına sürekli olarak televizyon karşısında uyumak, koltukta sızıp kalmak verilebilecek örnekler arasındadır.