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Ümraniyespor 3 puan hasretini sürdürdü

Ümraniyespor 3 puan hasretini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig'in dokuzuncu hafta mücadelesinde Ümraniyespor İstanbul'da Kayserispor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. 

Müsabakada Ümraniyespor'un gollerini 48'de Umut Nayir, 59'da Glumac attı. Kayserispor'un gol sayılarını ise 25'de Cardoso ve 64'de penaltıdan Benard Mensah kaydetti.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 3'e, Kayserispor 13 puana yükseltti.

Ümraniyespor gelecek haftayı BAY geçecek. Kayserispor ise 10. hafta maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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