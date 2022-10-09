Balık yiyeyim derken zehirlenmeyin aman dikkat! Balıkta zehirlenmeye yol açıyor...

Balığı büyük bir çoğunluk sever. Kokusuna rağmen oldukça sevilen balıklar sağlık için önemli bir yer taşıyor. Uzmanlar zengin omega-3 kaynağı balıkların düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak balık doğru bir şekilde pişirilmezse zehirlenmeye yol açıyor.

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Balığın her damak tadına uygun olan çeşitleri bulunuyor. Çok farklı şekillerde pişirilebilen balıklar pişirme şekline göre lezzet değiştirebiliyor. En sık kullanılan ızgara, fırın ve kızartmanın yanı sıra füme balıklar da sıklıkla tüketiliyor. Uzmanlar füme balıklar hakkında uyarılarda bulunuyor.

Özellikle yaşlıların ve hamilelerin füme balık yemekten kaçınmaları gerekiyor. Füme balık nadir görülen bir listeria gıda zehirlenmesi olasılığına neden olabiliyor. Füme somon gibi yemeye hazır füme balıklar, listeriosise neden olan bakterileri barındırabiliyor. Birçok insan bu zehirlenmenin ardından belirti göstermiyor veya ağrı ve ishal gibi sorunlar yaşıyor.

Balık yemeyin

Bebekler, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar için listeriyoz, sepsis veya menenjit gibi ciddi ve yaşamı tehdit eden sorunlara yol açabiliyor. Hamileyken listeriyoz almak, düşük veya ölü doğuma neden olabiliyor. Gıda Standartları Ajansı (FSA), 2020'den bu yana, sekizi Birleşik Krallık'ta devam eden bir salgının bir parçası olarak bu yılın Ocak ayından bu yana olmak üzere 14 listeriosis vakası kaydedildiğini söyledi.

Tütsülenmiş balıkları iyi pişirin

65 yaşın üzerindekiler, hamile kadınlar ve kanser gibi altta yatan tıbbi durumları olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler, tütsülenmiş balıkları yemeden önce iyice pişirdiklerinden emin olmaları gerekiyor. FSA, tütsülenmiş balıkları sıcak olana kadar pişirmenin tehlikeli bakterileri öldüreceğini ve herkesin yemesini güvenli hale getireceğini söylüyor.

Son kullanma tarihine dikkat edin

Genel halk için listeria nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riskleri çok düşük olsa da, savunmasız insanların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstü, hamile kadınlar ve bağışıklığı zayıf olanlar tütsülenmiş balık yemeye hazır tüketmenin devam eden risklerinin farkında olmalı. Bu gruplardan herhangi biri hazır füme balık yiyorsa, yemeden önce iyice pişirildiğinden emin olmalı. İnsanlar ayrıca, soğutulmuş yemeye hazır füme balıkları 5C (41F) veya altında soğuk tutarak, ürünleri her zaman son kullanma tarihlerine göre kullanarak, etiketteki saklama talimatlarını izleyerek ve sonuna kadar pişirerek riski daha da azaltabilirler.