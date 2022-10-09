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Trabzon'da 7 yaşındaki Miraç'ın ölümü! Acılı baba cenaze namazında fenalaştı

Trabzon'da 7 yaşındaki Miraç'ın ölümü! Acılı baba cenaze namazında fenalaştı

TRABZON'da yaya geçidinden geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce, ehliyetsiz bir sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Miraç'ın cenazesi memleketi Eskişehir’in Çifteler ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamayan baba, tabut taşınacağı esnada bayıldı.

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Kaza, Trabzon’un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2’nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce (7), kurs dönüşü servisten inerek yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinden geçmek isteyen Miraç, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü G.K., aracı veren yakını ve servis sürücüsü gözaltına alındı.

Tabut taşınacakken fenalaştı

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada hayatını kaybeden Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere bugün memleketi Eskişehir’in Çifteler ilçesine getirildi. Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına baba Mesut İnce ve aile yakınları katıldı.

Namazın ardından Miraç Ömür İnce’nin cenazesi Çifteler Asri Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazı esnasında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mesut İnce, oğlunun tabutu taşınmak üzereyken fenalık geçirerek yere yığıldı.

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