Kadıköy'de nefes kesen maç, muhteşem gece! Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbul temsilcisi Karagümrük'ü ağırladı. Kadıköy'de nefes kesen maçta 9 golün atıldığı karşılaşmayı sarı lacivertliler uzatmalarda Batshuayi'nin ayağından gelen golle 5-4 kazandı.

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 5-4 kazandı.

Valencia hat-trick yaptı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 9. dakikada Crespo, 28, 62 ve 73. dakikalarda Valencia'nın ayağından geldi. Valencia, 62 ve 73. dakikalarda attığı iki golü penaltıdan kaydetti. Fenerbahçe'nin son golü 90+5. dakikada Batshuayi'den geldi.

Fatih Karagümrük'ün golleri ise 16. dakikada ile 66. dakikada penaltıdan Borini, 24. dakikada Kouassi ve 84. dakikada Burak Kapacak kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltirken Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak. Fatih Karagümrük de sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Batshuayi, ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü kaydetti.

Transfer sezonunun son günlerinde kadroya katılan tecrübeli oyuncu, takımının Avrupa oynadığı maçlarda 2 gol atmayı başarmıştı.

Fenerbahçe ile ligde 3 maçta da sonradan oyuna giren Batshuayi, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.

Crespo'nun skor katkısı dikkati çekti

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, ligde 2. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli takıma geçen sezon katılan ve performansıyla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, 9. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Bu sezon ligde dördü ilk 11'de olmak üzere 5. maçına çıkan Crespo, ilk golünü Alanyaspor'a karşı bulmuştu.

Ligde 3 maç sonra gol yedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesini gole kapatamadı.

Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikten sonra sırasıyla içerde Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda Beşiktaş'a karşı gol yemeyen Fenerbahçe, 3 maç aranın ardından Karagümrük karşısında kalesinde 4 gol birden gördü.

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa bir resmi maçta 4 gol gördü.

Penaltı, VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında kazandığı ikinci penaltı vuruşu VAR incelemesi sonucunda geldi.

Müsabakanın 68. dakikasında Enner Valencia'nın şutunda top ceza sahası içinde Fatih Karagümrük savunmasında Nicholas'ın eline çarptı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, önce pozisyonu devam ettirse de VAR hakemi tarafından pozisyonu izlemesi için çağrıldı.

Pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, 71. dakikada penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada penaltı atışı için tekrar topun başına geçen Enner Valencia, kendisinin üçüncü, takımının 4. golüne imza attı.

Serdar Dursun ligde 4 maç sonra

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, ligde 4 maç sonra oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin UEFA listesine bildirmediği tecrübeli forvet, 1 ayı aşkın bir sürenin ardından tekrar formasına kavuştu.

Serdar, son olarak ligde 1-0 kaybettikleri Konyaspor deplasmanında 29 Ağustos'ta forma giymişti.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Crespo, İsmail, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro

KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley