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Bakan Koca'dan Beyaz Reform paylaşımı! "Sakıncalı bulduk" dedi: O uygulama resmen başladı

Bakan Koca'dan Beyaz Reform paylaşımı! "Sakıncalı bulduk" dedi: O uygulama resmen başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi.

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Bakan Koca Koca, Twitter hesabından "Beyaz Reform" paylaşımında bulundu.

"Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı"
Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Koca, "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı." bilgisine yer verdi.

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