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İskitler Meslek Lisesi öğrencilerinden gururlandıran başarı! İlk kez yerli ve milli imkanlarla üretildi

İskitler Meslek Lisesi öğrencilerinden gururlandıran başarı! İlk kez yerli ve milli imkanlarla üretildi

Dünyada yalnızca 4 ülkenin üretebildiği “Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı”, ilk kez yerli ve milli imkanlarla, İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretildi.

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Başkent Ankara’daki İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, dünyada yalnızca 4 ülke tarafından üretilebilen “Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı” üretti. Cihazın üretiminden arzına kadar geçen süre zarfında, öğretmen ve öğrenciler üstün gayret sarf etti. VI Tester olarak bilinen arıza tespit cihazın hem dokunmatik ekranlı hem de ekransız modeli, 3 yıllık Ar-Ge çalışması da tamamlanarak hazırlandı.

Savunma Sanayii firmalarında yaygın olarak kullanılıyor
Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen cihazdan 10 kat daha az maliyetle üretilen “Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı” Savunma Sanayii firmalarında da yaygın olarak kullanılıyor. Söz konusu cihazı kullanabilenler ise “nitelikli personel” olarak istihdam ediliyor.

En kısa sürede sorunu çözüyor
“Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı” savaş uçağı, radar gibi üst seviye elektronik cihazlardan kombi, buzdolabı, televizyon, telefon, otomobil elektronik kartlarına kadar tüm cihazların arızalarını bularak en kısa sürede sorunun çözülmesine yardımcı oluyor.

Özellikle üretim krizi ve tedarik zincirinin  aksaması durumlarında atıl durumda olan değerli elektronik cihazların tekrar kullanılabilir hale getirilmesinde en önemli etkeni sağlayacaktır olan “Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı” yeni solunum cihazlarının üretilemediği pandemi döneminde, ülkemizde bulunan arızalı solunum cihazlarının onarılarak tekrardan kullanılabilir duruma getirilmesini sağladı.

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