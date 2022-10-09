Kadıköy'deki patlamadan acı haber! Vali Yerlikaya açıkladı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, Vali Yerlikaya 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın kontrol altına alındı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklanan patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Vali Yerlikaya olay yerinde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

3 kişi hayatını kaybetti

Yerlikaya açıklamasında, ''Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.