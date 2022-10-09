BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53
HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim olaylarında terör örgütü PKK’lılar tarafından katledilen Yasin Börü’nün ailesiyle bir araya geldi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde “Hamo Ağa” olarak tanınan kanaat önderi Mehmet Arslan'ın oğlu iş adamı Tahsin Arslan'ın yaptırdığı "Muhammed Recai Arslan Kur'an Kursu" açılışına ve hafızlık icazet programına katıldı. Bakan Soylu, ilçeden ayrıldıktan sonra, 6-8 Ekim olaylarında kurban eti dağıtırken terör örgütü PKK’lılar tarafından arkadaşlarıyla birlikte katledilen Yasin Börü’nün ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Soylu'dan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali İhsan Su ile Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösteriler sırasında öldürülen Yasin Börü'nün ailesini ziyaret etti.

Aile fertleriyle görüşen Soylu, Yasin Börü'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Soylu ziyarete ilişkin fotoğrafları, "Diyarbakır'da bir bayram gününde bu millete kastetmiş hainler tarafından katledilen Yasin Börü evladımızın ailesini ziyaret ettik. Ailenin sabrına, metanetine minnettarız. Allah evladımıza rahmet eylesin." mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Soylu daha sonra merkez Yenişehir ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Gençlerle fotoğraf çektiren Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Soylu, Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 polisten 1'inin tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti. Ameliyatı süren polis memurunun sağlık durumu ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ'dan bilgi aldı. Soylu, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen diğer polis memurunu evinde ziyaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de nefes kesen maç, muhteşem gece! Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
Kadıköy'de nefes kesen maç, muhteşem gece! Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu!
Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu!
Bakan Koca'dan Beyaz Reform paylaşımı! "Sakıncalı bulduk" dedi: O uygulama resmen başladı
Bakan Koca'dan Beyaz Reform paylaşımı! "Sakıncalı bulduk" dedi: O uygulama resmen başladı
Kadıköy'deki patlamadan acı haber! Vali Yerlikaya açıkladı: 3 kişi hayatını kaybetti
Kadıköy'deki patlamadan acı haber! Vali Yerlikaya açıkladı: 3 kişi hayatını kaybetti
İskitler Meslek Lisesi öğrencilerinden gururlandıran başarı! İlk kez yerli ve milli imkanlarla üretildi
İskitler Meslek Lisesi öğrencilerinden gururlandıran başarı! İlk kez yerli ve milli imkanlarla üretildi
Diş ağrısı kabusunuzu azaltacak yöntemler diş ağrısına ne iyi gelir evde çözüm yolları
Diş ağrısı kabusunuzu azaltacak yöntemler diş ağrısına ne iyi gelir evde çözüm yolları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Aralık ayını işaret etti: "En uygun rakama çıkaracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Aralık ayını işaret etti: "En uygun rakama çıkaracağız"
Balık yiyeyim derken zehirlenmeyin aman dikkat! Balıkta zehirlenmeye yol açıyor...
Balık yiyeyim derken zehirlenmeyin aman dikkat! Balıkta zehirlenmeye yol açıyor...
Otomotiv endüstrisinde ihracat 2,76 milyar dolar oldu
Otomotiv endüstrisinde ihracat 2,76 milyar dolar oldu