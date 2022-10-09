İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim olaylarında terör örgütü PKK’lılar tarafından katledilen Yasin Börü’nün ailesiyle bir araya geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde “Hamo Ağa” olarak tanınan kanaat önderi Mehmet Arslan'ın oğlu iş adamı Tahsin Arslan'ın yaptırdığı "Muhammed Recai Arslan Kur'an Kursu" açılışına ve hafızlık icazet programına katıldı. Bakan Soylu, ilçeden ayrıldıktan sonra, 6-8 Ekim olaylarında kurban eti dağıtırken terör örgütü PKK’lılar tarafından arkadaşlarıyla birlikte katledilen Yasin Börü’nün ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Soylu'dan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali İhsan Su ile Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösteriler sırasında öldürülen Yasin Börü'nün ailesini ziyaret etti.

Aile fertleriyle görüşen Soylu, Yasin Börü'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Soylu ziyarete ilişkin fotoğrafları, "Diyarbakır'da bir bayram gününde bu millete kastetmiş hainler tarafından katledilen Yasin Börü evladımızın ailesini ziyaret ettik. Ailenin sabrına, metanetine minnettarız. Allah evladımıza rahmet eylesin." mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Soylu daha sonra merkez Yenişehir ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Gençlerle fotoğraf çektiren Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Soylu, Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 polisten 1'inin tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti. Ameliyatı süren polis memurunun sağlık durumu ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ'dan bilgi aldı. Soylu, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen diğer polis memurunu evinde ziyaret etti.